Hurda minibüste çıkan yangında can verdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde park halindeki hurda minibüste çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Gülpınar Mahallesi, Baykent Caddesi, İskele Kafe yanında park halindeki hurdaya ayrılan plakasız minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, yanan minibüste bulunan Ömür Uysal'ın (65) hayatını kaybettiği belirlendi. Uysal'a ait olduğu tespit edilen motosiklet de kısmen yanmış şekilde, yanan minibüsün hemen yanında bulundu.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapıldı.