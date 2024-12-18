Hünkar beğendi tarifi: Hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Saray mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan hünkar beğendinin ana malzemelerini et ve patlıcan oluşturmakta. Geçmişten günümüze hala sevilerek tüketilen hünkar beğendi, mis gibi kokusu ve eşsiz lezzetiyle sofralarımızdaki yerini almaya hazır. Hünkar beğendi tarifi nedir? Hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi yapımı nasıldır? Hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Hünkar beğendi yapılışı… İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM advertisement1 Hünkar beğendi tarifi Közlenmiş patlıcan ve kuşbaşı etin eşsiz uyumuyla bütünleşen hünkar beğendi, Osmanlı lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Hünkarlardan tam not alan bu lezzet, tadıyla damaklarımıza, görümüyle de gözlerimize hitap etmekte. Özel misafirlerinize eşsiz bir tat sunmak istiyorsanız hünkar beğendi tarifini deneyebilirsiniz. Hünkar beğendi tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

REKLAM Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 1 saat Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? Et için: 600 gram kuzu but (dana eti de olabilir)

2 adet orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz Beğendi için: 1/2 su bardağı kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

4 adet orta boy patlıcan

1,5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açılır ve fırın tepsisine alınır. 200 derece 20 dakika kadar fırınlanır. Fırından çıkarılan ve kapa alınan patlıcanların üzeri streçlenir. 15 dakika kadar bekletildikten sonra kabukları soyulur. Bir tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırılır. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan da üzerine ilave edilerek pembeleşinceye kadar kavrulur. 4 diş sarımsak ve 600 gram kuşbaşı dana ya da kuzu eti ilave edilir. Etin suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakılır. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 3 adet soyulmuş, doğranmış domates eklenir. 2 su bardağı su ekleyip etler yumuşayana dek pişirilir.

REKLAM Sıra geldi beğendiyi hazırlamaya. 1 yemek kaşığı tereyağı tavada eritilir. Tereyağının üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave edilir ve kokusu çıkana kadar kavrulur. Fırınlanan ve kabukları soyulan patlıcanlar üzerine eklenir. 1,5 su bardağı süt yavaş yavaş ilave edilir ve sürekli olarak karıştırılır. 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber de eklenir. Son olarak yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri eklenir ve karıştırılır. Ocaktan alınan beğendinin üzerine pişmiş etler serpiştirilir. Hünkar beğendi yemeğiniz hazır, afiyet olsun!

Hünkar Beğendi Yapımı Hünkar beğendi tarifinde öncelikli olarak patlıcanlar fırınlanır. Fırında çıkarıldıktan sonra üzeri streçlenerek 15 dakika kadar bekletilir. Daha sonra kabukları soyulur. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır ve üzerine kuru soğan eklenip kavrulur. Sarımsak ve kuşbaşı dana veya kuzu etki ilave edilir. Et suyunu çekince domates salçası, tuz, karabiber ve soyulmuş, doğranmış domates eklenir. Tekrar su eklenerek etler yumuşayana dek pişirilir. Beğendiyi yapmak için tereyağı tavada eritilir ve üzerine un eklenip kavrulur. İlk önce hazırlanan patlıcanlar üzerine eklenir. Ardından süt ilave edilir ve karıştırılır. Tuz ve karabiber de eklenir. Son olarak kaşar peyniri eklenir ve karıştırılır. Beğendinin üzeri pişirilen etler konur.

Hünkar Beğendi Malzemeleri Hünkar beğendi malzemeleri; kuzu but ya da dana eti, kuru soğan, sarımsak, zeytinyağı, domates, domates salçası, tuz, kaşar peyniri, tereyağı, süt, patlıcan, un ve taze çekilmiş tane karabiberdir. Hünkar beğendi hazırlarken beğendi için ve et için ayrı ayrı malzemelere ihtiyaç duyulur. Eti için kuzu but ya da dana eti, kuru soğan, sarımsak, zeytinyağı, domates, domates salçası, sıcak su, tuz; beğendi için kaşar peyniri, tereyağı, süt, patlıcan, un, sıcak su ve taze çekilmiş tane gereklidir.

Hünkar Beğendi Yapılışı Hünkar beğendi yemeğinin yapılışı gözünüze zahmetli gelebilir. Aslında tarifin içerisinde yer alan malzemeler kolaylıkla temin edebileceğiniz malzemelerdir. Püf noktalarına dikkat edilerek hazırlandığında sizi sıkıntıya sokmayacak bir tariftir. Patlıcanlar fırınlanır ve hava almayacak bir şekilde bekletildikten sonra kabukları soyulur.

Bir tavada zeytinyağı ve kuru soğan kavrulur. Sarımsak ve kuşbaşı dana veya kuzu eti ilave edilir.

Domates salçası, tuz, karabiber, soyulup doğranan domates ilave edilir. Etler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Beğendi yapmak için tereyağı eritilir ve üzerine un eklenir. Patlıcanlar tereyağı ve unla buluşturulur.

Yavaş yavaş süt eklenir ve karıştırılır. Tuz ve karabiber de eklenir.

Son olarak kaşar peyniri eklenir ve karıştırılır.

Beğendinin üzerine pişirilen etler yerleştirilir.