Meze tariflerinden biri olan humus tarifi lezzetli olduğu kadar pratik bir tariftir. Kalabalık sofralara çeşit olarak bu nefis mezeyi ekleyebilirsiniz. Bol malzemesi ile deneyenlerin tekrar tekrar deneyeceği bir meze olduğuna inanıyoruz. Humus tarifimizin hemen malzemelerinden ve hazırlanışından bahsedelim.

Humus Malzemeler

2 su bardağı nohut

1 su bardağı kadar tahin

1 su bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı kadar sıcak su

1 adet limonun suyu

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber

Tuz

Üzeri için;

Zeytinyağı

Humus Yapılışı

• Humus tarifimiz için nohutlarımızı geceden ıslatıyoruz.

• Islattığımız nohutlarımızı düdüklümüzde yarım saat kadar haşlayıp, rondodan geçiriyoruz.

• Sarımsaklarımızı rendeliyoruz ve rondodan geçirilmiş nohutlarımız ile birlikte geniş bir kaba alıyoruz.

• Üzerine tahinimizi, yağımızı, suyumuzu ve baharatlarımızı atıp, harmanlıyoruz.

• Hazır ettiğimiz mezemizi servis tabağımıza alıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz.

• Humus tarifi artık servis için hazırdır. Afiyet olsun.