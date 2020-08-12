Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Hümeyra oğlu Sadık Bigat'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Bunun üzerine oğlunu merak ederek Nişantaşı'ndaki evine giden Hümeyra bir yakınına daire kapısını açtırdı.

Daireye giren ünlü oyuncu oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine Bigat'ın yaşadığı daireye sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bigat için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye gelen Hümeyra ayakta durmakta zorlandı.