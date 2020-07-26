Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hümeyra Akbay ile Sema Keçik, son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri konusunda bir hayli dertliydi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından cinayete kurban giden Pınar Gültekin hakkındaki görüşleri sorulan Hümeyra Akbay, "Ben bu tür insanların aileleri içim üzülüyorum. Cinayeti işleyen kişinin annesi nasıldır şimdi? Kızı önce dövmüş, sonra bidona koyup yakmış ve üzerine baton dökmüş. Biz bu tür bir şeyi film senaryosu yapsak, insanlar bize gülerdi, herkes eleştirirdi. En kısa zamanda İstanbul Sözleşmesi'nin geri gelmesini istiyoruz." dedi.

Hümeyra Akbay'a, "Sizi uzun süredir televizyonlarda göremiyoruz. Dizi projeniz var mı?" sorusuna ise 72 yaşındaki sanatçı, "Artık benim setleri kaldıracak gücüm yok. 12 - 13 saat süren çalışma saatlerini kaldıramam ayrıca hastayım, bir daha uzun süreli işlerde oynayamam, ancak misafir oyuncu olarak belki katılabilirim. Uzun süreli oyunculuk yapamam." cevabını verdi.

Hümeyra Akbay, son olarak 2019 yılında sinemada vizyona giren, "Biz Böyleyiz" adlı filmde sinema severlerin karşısına çıkmıştı.