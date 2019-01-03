Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, Instagram hesabından yakın arkadaşı Filiz Akın'la beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Koçyiğit paylaşımına, "Benim zarif, nazik, güzel, ince ruhlu canım arkadaşım. Sana sağlık, bereket ve huzurla geçireceğin bir yaş diliyorum. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

Filiz Akın ise Instagram hesabından doğum günü ile ilgili "Bugün benim doğum günüm. İlk paylaştığımda takipçilerimden daha çok beğeni alan bir tbt ile... Bugüne kadar verdiğiniz,sevgi, ilgi , moral en büyük hediyem oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.