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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'ten Bengisu Avcı'ya tebrik mesajı - Magazin haberleri

        Hülya Koçyiğit'ten Bengisu Avcı'ya tebrik mesajı

        Ocean's 7 parkurlarını tamamlayan ilk Türk olan Bengisu Avcı'ya, Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit'ten tebrik geldi; "Seninle ne kadar gurur duysak az. Yolun açık olsun evladım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 23:29 Güncelleme: 04.08.2025 - 23:29
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        Bengisu Avcı'ya tebrik mesajı
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        Açık su yüzmede dünyanın en zorlu parkurlarından oluşan Ocean's 7 maratonunu tamamlama hedefiyle yola çıkan milli yüzücü Bengisu Avcı, Japonya’daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçti. Bu etapla birlikte Avcı, Ocean's 7 parkurlarını tamamlayan ilk Türk oldu.

        Başarısı sosyal medyada büyük ilgi görürken, Yeşilçam’ın usta oyuncularından biri de Avcı'yı şu sözlerle kutladı; "Sevgili Bengisu, seninle ne kadar gurur duysak az. Yolun hep açık olsun, seni tüm kalbimle kutluyorum evladım."

        Fotoğraflar: Instagram, İHA

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        #Hülya Koçyiğit
        #Bengisu Avcı

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