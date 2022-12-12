BURUK YAŞ GÜNÜ

Antalya Altın Portakal Film Festivali
* En İyi Kadın Oyuncu (1965 - Keşanlı Ali Destanı)
* En İyi Kadın Oyuncu (1967 - Sürtüğün Kızı)
* Yaşam Boyu Onur Ödülü (1998)
Adana Altın Koza Film Festivali
* En İyi Kadın Oyuncu (1969 - Büyük Yemin ve Ezo Gelin)
* En İyi Kadın Oyuncu (1970 - Boş Beşik)
* En İyi Kadın Oyuncu (1971- Acı)
* Yaşam Boyu Onur Ödülü (2006)
Ankara Film Festivali
* Aziz Nesin Emek Ödülü (2007)
Sadri Alışık Ödülleri
* Onur Ödülü (2007)
Fotoğraflar: HT Magazin, AHT, AA, Depo Photos, İHA