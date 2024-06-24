Hülya Koçyiğit: Hep evimdeymişim gibi hissediyorum

Hülya Koçyiğit, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu. Doç. Dr. Rıfat Becerikli moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide sinemaya, oyuncu arkadaşlarına, ailesine dair anılarını anlatan usta oyuncu seyircilerinin de sorularını cevapladı.

Bugüne kadar aldığı ödüller ile 'Ödüller kraliçesi' ünvanını elinde bulunduran Hülya Koçyiğit, sinemanın bireysel değil, yönetmen sanatı olduğunu ve bu başarısını da yönetmenlerine borçlu olduğunu dile getirdi.

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Söyleşi sonrasında dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, onu dinlemeye gelen sevenleriyle tek tek ilgilenmeyi ve fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.