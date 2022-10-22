39 yıl sonra 'Derman'

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 'Derman'ın gösterimi filmin başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit'in katılımıyla gerçekleştirildi.

1983 yapımı 'Derman' filmi, AKM Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluştu. Gösterim öncesinde filmi izlemeye gelen hayranlarının katılımıyla, Hülya Koçyiğit'in Türk sinemasını ve film çekimleri sırasında yaşananları anlattığı bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Söyleşiyi yöneten sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan, Hülya Koçyiğit'in, Türk sinemasının en çok Altın Portakal'ı kazanan kadın oyuncusu olduğunu söyledi. Hülya Koçyiğit ise Türk sinemasının çeşitli dönemleri olduğunu, zamanla yaşam şartlarının ve ihtiyaçların da değiştiğini belirterek, "Yeşilçam diye adlandırdığımız sinema, melodramların, romantizmin olduğu yıllar ama daha sonra gerçek hayatı anlatan, yaşayan karakterleri canlandırma isteği bir oyuncu olarak bende çok fazla belirdi" dedi.

Dönemin önemli yönetmenleriyle çalışmak için çaba sarf ettiğini dile getiren Hülya Koçyiğit, "Birlikte senaryolara karar verdik. Bunların içinde benim için çok önemli olan Şerif Gören ile 7 film yaptık. Yaptığımız her film birbirinden değerli. Filmlerimiz hem yurt içinden, hem yurt dışından ödüller kazandı” dedi.

'Kurbağalar', 'Derman', 'Almanya Acı Vatan' ve 'Firar' filmlerini de anlatan ve "Bu filmlerle yepyeni bir sinema anlayışı, yepyeni bir gerçekçilik sinemamıza hakim olmaya başladı. İyi ki de öyle oldu. Daha genç nesil sinemamıza ilgi duymaya başladı. Yepyeni seyirciler kazandı sinemamız" diyen Hülya Koçyiğit, 'Derman' filmini hayranlarıyla birlikte izledi.