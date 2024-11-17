Ömrünü; tarihe adayan, Sümerlileri Türkiye'ye öğreten ve 'Son Sümer Kraliçesi' olarak da anılan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlüler de Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatıyla duyduğu üzüntüyü paylaştı.

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Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Hülya Koçyiğit: Çok kıymetli bir bilim insanı, bir Cumhuriyet kadını olan Sümerolog, yazar sayın Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu dünyadan bir Muazzez İlmiye Çığ geçti. Bedeni aramızda olmasa da hep var olmaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

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Zafer Algöz:

Süha Uygur: Işıklar içinde uyuyun... Size minnettarız.

Tamer Levent: Muzzez öğretmen kültürün yaşayan tarihi idi. Onu tanıyan ya da tanımayan, kültür kelimesinin ne anlama geldiğini anlamak istiyorsa, telefonundan onu arasın onu tanımaya çalışsın. Kültür, insanları tanımak, insanları anlamak demektir. Muazzez öğretmeni biz daha önce çok değerli Hayrettin Karaca ile birlikte tanımıştık. Seynan'ın programına çıkmıştı. Mersin'de de ziyaret ettik, Seynan ile. Şimdi o kültür mirasımız oldu. Yüzyılı aşkın mirasımız, şimdi yaşam modelimiz. Onun yaşamı, düşünceleri, bilgisi, deneyimleri hepimize örnek olacaktır. Hayata onun gibi bakabilmeyi öğrenme çağındayız.

Tan Sağtürk: Güle güle güzel insan.

Tarkan: