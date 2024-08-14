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        Haberler Magazin Hülya Gülşen Irmak, karavanıyla tatilde - Magazin haberleri

        Hülya Gülşen Irmak, karavanıyla tatilde

        2022'de geçirdiği beyin kanamasının ardından sevenlerinin desteğiyle atlatan oyuncu Hülya Gülşen, karavanıyla tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 15:04 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:04
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          Hülya Gülşen Irmak, karavanı ile Balıkesir'e gitti. Denizin ve güneşin keyifini çıkaran 58 yaşındaki oyuncu, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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          Hülya Gülşen Irmak, gününü bisiklete binip yeşilin içinde keyif yaparak çıkarıyor.

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          Karavanını Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan bir kamp alanına çeken Hülya Gülşen Irmak, yeni sezon öncesi enerji depoladı.

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