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Oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Avşar, bu kez köpeğiyle vakit geçirdiği bir videosunu yayınladı.

Tenis topuyla futbol oynayarak köpeğiyle oyun oynayan Avşar'ın paylaşımı 239 binin üzerine izlendi ve 26 binin üzerinde beğeni aldı.

"EVLİLİK İÇİN YAZI BEKLEYİN"

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda kızları Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü Etiler'deki bir mekanda yedikleri akşam yemeğinde kutlamıştı.

Son zamanlarda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile tekrar bir araya gelebileceği ve bununla ilgili sık sık esprili de olsa açıklamalar yapan Hülya Avşar'a gazeteciler, "Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?" diye sorunca Avşar'ın arkadaşı bombayı patlatmıştı.

Evlilik sorularına Hülya Avşar gülerken, arkadaşı, "Evlilik için yazı bekleyin" yanıtını vermişti. Kaya Çilingiroğlu'nun "Belki projede ben de olurum, bekleyin" sözleri evlilik iddialarını güçlendirmişti.

"ŞIK GİYİNMEME GEREK YOK"

Son günlerde kıyafetlerinin eleştirilmesine de açıklık getiren Avşar, şunları söylemişti:

Ben zaten sade giyiniyorum. Bir stilist ile çalışmıyorum ama kendimi başka kıyafetlerle kapatmak istemiyorum. Ben zaten benim yani, çok fazla şık giyinmeme gerek yok. Eleştirenlere de eyvallah, canları sağ olsun diyorum.