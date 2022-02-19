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Hülya Avşar: Instagram kullanan erkek bana göre değil

Önceki gün Tarabya'da objektiflere yansıyan Hülya Avşar, çok konuşulacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Bana göre değil" dedi

19.02.2022 - 14:33 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avşar’ın keyfi bir hayli yerindeydi.

  • "HAREM KURDUM!"

    "14 Şubat Sevgililer Günü"nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte geçiren Hülya Avşar, "Benim o kadar çok sevgilim var ki... Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki, harem kurdum." diyerek, kahkahalar attı.

  • "BENİ HEYECANLANDIRMASI YETER"

    Gazetecilerin “Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?” sorusuna yanıt veren Avşar, "Benim için her şey kısmet, istiyor muyum bilmiyorum. Çok mutluyum. Dil, din, ırk fark etmez. Heyecanlandırması yeter. 3-5 yaş olur ama çok fazla küçük biriyle olunca ileride üzüntü yaratır. İleride kıskançlıklar başlar. Ben kıskanırım yani. Bu aralar bana aşk hayatımı çok soruyorsunuz. İleride başıma bir iş açarsam sizi gebertirim!" ifadelerini kullanarak, muhabirlere takıldı.

  • "INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL"

    Hülya Avşar, sözlerine, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum. Bana göre değil. Spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." şeklinde devam etti.

  • "ORHAN GENCEBAY KÖTÜ NİYETLİ HİÇBİR ŞEY YAPMAZ"

    Orhan Gencebay’ın 'edep' açıklamasından dolayı eleştirilmesine de değinen Avşar, "Bu tür şeylerin yapılmaması gereken tek kişi Orhan Gencebay'dır. Orhan Gencebay’ı kes, kötü niyetli hiçbir şey yapmaz yine de..." dedi.

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