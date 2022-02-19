"BEACH'LERDE ASLA SAHNE ALMAM"

Muhabirlerin, "Sahne seçiminiz var mı? 'Bana dünyaları verseler bu sahnelere asla çıkmam' gibi bir kuralınız var mı? Geçtiğimiz senelerde 'MFÖ' grubu bir beach'te sahne aldı ve çok eleştirildi." sözlerine de cevap veren Hülya Avşar, "Var tabii ki. İstedikleri kadar para versinler mesela beach'lerde falan asla sahne almam. 'MFÖ' üçü birden mi sahne almış? Özel bir gün falandır, belki o yüzden sahne almışlardır. Bir de o dönem sadece sahil kesiminde konserler veriliyordu. Belki o yüzden çıkmışlardır ama ben çıkmam." açıklamasını yaptı.