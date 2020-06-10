Hülya Avşar, "Zehra önce hedefini koymuştu. İki sene önce mimarlık okuduğu için hep burada çalışmak istemişti. Zehra'ya 'Çok zor bir şey böyle bir yerde staj yapmak' demiştim. Sonra ben Erol Bey'i aradım. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Zehra hem okuyor, hem stajını yapıyor" dedi.

Kızı Zehra ile gurur duyduğunu söyleyen şarkıcı, "Kesinlikle çok gurur verici. Hedefe doğru yürümek ne güzel bir şey" şeklinde konuştu.