Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, önceki gün Etiler'deki bir mimarlık ofisinde objektiflere yansıdı.
Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu'nun mimarlık okuduğunu ve staj yaptığı yeri ziyaret ettiğini söyledi.
Hülya Avşar, "Zehra önce hedefini koymuştu. İki sene önce mimarlık okuduğu için hep burada çalışmak istemişti. Zehra'ya 'Çok zor bir şey böyle bir yerde staj yapmak' demiştim. Sonra ben Erol Bey'i aradım. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Zehra hem okuyor, hem stajını yapıyor" dedi.
Kızı Zehra ile gurur duyduğunu söyleyen şarkıcı, "Kesinlikle çok gurur verici. Hedefe doğru yürümek ne güzel bir şey" şeklinde konuştu.
Riva'da bir çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Hülya Avşar, "Çok güzel bir çiftlik evi gibi bir şey düşünüyoruz Riva'da. Benim bir hayalim buydu. Başladık, yavaş yavaş yapacağız" dedi.
Muhabirlerin, "Tarkan'a komşu mu oluyorsunuz? Onun da Riva'da evi var?" sorusuna Hülya Avşar, "Tarkan Riva'da mı? Vazgeçtim, ne yapsak?" diyerek kahkaha attı.
Gazetecilerin "Çiftlikte inekler ve atlar olacak mı?" sorusuna Avşar, "Tenis kortu olacak, önce onu yapacaklar. Hayvan pek düşünmedim" şeklinde yanıt verdi.
Hülya Avşar, röportaj sırasında yanına gelen kızı Zehra Çilingiroğlu ile koronavirüs salgınından korunmak adına sosyal mesafelerini korudu.
Evlerinde de sosyal mesafeye dikkat ettiklerini söyleyen Avşar, "Biz evde de böyleyiz. Bunun hiç şakası yok" ifadelerini kullandı.
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