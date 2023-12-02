Hülya Avşar: Hastalığım çok ağır geçti

Mekân çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avşar, karantina sürecini anlattı. Avşar, "Çok zor bir hafta geçirdim. Hâlâ öksürüğüm devam ediyor. Kas ağrılarım da olmadı ama yoğun bir öksürük ve burun akıntısı oldu. Çok ağır geçti. Herkes çok dikkat etsin. Hastalık geçti zannederek bir kaç defa spor yaptım. Tekrar nüksetti. Daha doğrusu benim 15 gün sürmesinin sebebi dayanamayıp spor yapmam. Spor yapıyor olmanın avantajını da çok yaşadım. Spor yapmayan bir çok arkadaşım çok ateşli ve ağır geçirdi. Bu yüzden spor çok önemli" dedi.