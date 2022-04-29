Hülya Avşar'dan 'Sen Aşk Mısın?'

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Sözü Sezgi Erciyas, Sezgin Gezgin, Funda Eroğlu, müziği Sezgi Erciyas ve Sezgin Gezgin’e ait olan "Sen Aşk Mısın?" şarkısının klibini ise Kemal Başbuğ çekti. Hülya Avşar, temmuz ayında ise hareketli şarkısını piyasaya sürecek.

Yoğun bir konser takvimi olan Hülya Avşar, bayramın ilk günü Bodrum'da konser verecek ve yeni şarkısını bu konserinde ilk defa söyleyecek.

Daha sonra konserlerine devam edecek olan Avşar, yaz boyunca Bodrum, Çeşme, Kıbrıs, İstanbul konserlerine Ayvalık’tan gidip, gelecek.