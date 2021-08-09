Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Hülya Avşar'dan olan 23 yaşındaki kızı Zehra ve Feraye Tanyolaç'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte yemeğe çıktı. Çocuklarıyla objektif karşısına geçen spor yorumcusu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"AŞKLAR!"

Hülya Avşar da eski eşinin 3 binden fazla beğeni alan gönderisine kayıtsız kalmadı. Avşar, Çilingiroğlu'nun paylaşımına kalp emojileri ile birlikte, "Aşklar!" yorumunu yaptı.