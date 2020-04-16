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Koronavirüs salgını nedeniyle ünlü isimler, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla her gün yeni akımlar çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da, sosyal medya hesabından "45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım" diyerek 'Salon Kupası' adını verdiği bir meydan okuma başlattı.

Karantina günlerini evde geçiren Hülya Avşar da çektiği bir video ile bu akıma dahil oldu.