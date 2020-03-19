19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar önceki gün Yeniköy’de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Hülya Avşar’ın tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü.
Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun "Korunmak için bir önlem almadım" sözlerini hatırlatan muhabirlere Avşar, "Bir de doktor anne-baba çocuğu. Herkes kendi bacağından asılır, o da böyle" diyerek cevap verdi.
"PSİKOLOJİMİ BOZMAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Salgına karşı tedbirli olduğunu söyleyen şarkıcı, "En başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum. Dikkat ettiğiniz sürece bir şey olmuyor. Evden çıkıyorum tek başıma boş olan yerlerde yürüyüş yapıyorum. Arabada dezenfektanım var. Arabaya binince direksiyonu filan temizliyorum şoför kullanmadığım için" dedi.
"ESKİ KAYINVALİDEM İLE HER GÜN KONUŞUYORUZ"
Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun annesi Dr. Gülümser Çilingiroğlu’ndan bilgiler aldığını söyleyen Hülya Avşar, "Eski kayınvalidem ile her gün konuşuyoruz. Doktor olduğu için ellerinizi yıkayın mesafeli olun çok da kalabalığa girmeyin yeterli diyor” ifadelerini kullandı.
"MURAT'IN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"
Bakanlığın "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" çağrısına popçu Murat Boz’un sosyal medya hesabından "Hava güzel, evden çıkın" açıklamasını yanlış anlaşılması üzerine Avşar, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:
En azından evi havalandırmak lazım. Artı sokağa bu şekilde çıkmak bana iyi geliyor. Nasıl kendini iyi hissediyorsan dikkat ediyorsan kendine çıkmakta fayda var çıkmayanda hata var.
Murat’ın sonuna kadar arkasındayım yürüsün. Yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı hissediyorum.
"İLK GÖRDÜĞÜM YERDE BOYNUNA SARILACAĞIM"
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın adım adım koronavirüsü ile ilgili bilgiler paylaşması hakkında Avşar, "Sağlık Bakanı’mızı gördüğüm ilk yerde boynuna sarılacağım. Naifliği, duruşu ve davranış şekli, o sakinliği ve her şeyi adım adım bize bildiriyor olması... Bana göre çok şanslıyız" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!