Çıkan haberlerin ardından Hülya Açıkgöz, yeni bir yazılı açıklama yapmıştı. Yorumun Hadise ile ilgili olmadığını söyleyen Açıkgöz, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Hakkımda bu sabah çıkan bazı haberlerle ilgili; tarafıma sorulmuş bir soruya verdiğim yanıtın, ailevi ilişkilerimize çekilmesinden dolayı duyduğum rahatsızlık üzerine bu bilgilendirmeye ihtiyaç duydum.

Ben 'Hülya Açıkgöz' olarak hem Türkiye'de, hem Belçika'da sahip olduğum şirketler bünyesinde, çeşitli alanlarda profesyonel olarak hizmet veren, işletmecilik ve organizasyonlar yapan bir birey var olarak var oldum.

Ve tüm profesyonel hayatımın Hadise üzerinden yorumlanmasını çok anlamsız buluyorum. Bu algıya sebep olduysam da yazmış olduğum yazının Hadise ile hiçbir bağlantısının olmadığının bilinmesini isterim. Kamuoyuna saygılarımla, Hülya Açıkgöz...