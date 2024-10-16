Hulusi Belgü: Avrupa’dan da bir kupa getirmemiz lazım

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2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna paylaştı.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA AVRUPA'DAN DA BİR KUPA GETİRMELİYİZ" Çok mutlu olduklarını belirten Belgü, "Taraftarımız sevindiği zaman biz her zaman mutluyuz. Taraftarımızı bir kupayla sevindirmek, sezona kupayla başlamak çok önemli. Olimpik branşlara çok yatırım yapan bir kulübüz. Başkan Ali Koç, sponsorlarımız çok ciddi destekler veriyor. Biz büyük bir aileyiz. Eski yöneticilerimiz de bugün maçta bizimle beraberdi. Türkiye’de olimpik branşları belli bir yere taşımayı kendimize görev edindik. İlerleyen zamanlarda Avrupa’da da bir kupa getirmemiz lazım. Bundan sonra bizim hedefimiz Avrupa" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ ÇOK HIRSLI, KENDİSİNİ İŞİNE VEREN BİRİ" Hulusi Belgü, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Marco Fenoglio ile ilgili, "Hocamızla ben de yeni tanıştım. Çok gayretli, çok hırslı, saha kenarında da görmüşsünüzdür. Kendini çok iyi işine veren, aşırı çalışan-çalıştıran bir hoca. Taktik olarak bugün gördük, gayet yerinde değişiklikler yaptı. İnşallah sonuçlarını iyi bir şekilde alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"EDA KAPTAN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİ" Takım kaptanı Eda Erdem'in kupa töreninde, şampiyonluk kupasının Liza Safronova'nın kaldırmasını istemesi üzerine Belgü, "Kaptan Eda çok önemli bir isim. Çok önemli bir karakter. Hakikaten çok şey katıyor Fenerbahçe’ye. Burada o kupayı almayıp, genç bir oyuncuya verdirtmesi çok hoştu. Ben de şaşırdım. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Eda kaptan Fenerbahçe’nin kendisi" şeklinde konuştu.