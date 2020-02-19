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AK Parti grup toplantısı öncesi Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akar, "Astana mutabakatının 5'inci maddesini iyi okuyun. Orada taraflar ateşkesin sağlanabilmesi için garantör devletlerin ilave tedbir alması için yetkili. Alanın kontrol edilmesi için çalışıyoruz. Bizim yaptığımız intikallerin başka amacı yok. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Demokratik, istikrarlı bir Suriye istiyoruz" dedi.