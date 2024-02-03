Hull City-Millwall: 1-0 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Championship'in 30. haftasında evinde Millwall'ı 1-0 mağlup eden Hull City, play-off hattına girdi.
İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, sahasında Millwall ile karşı karşıya geldi. Ligde play-off yarışı veren Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan mücadeleye 11'de başladı. Turuncu-siyahlılar, 5. dakikada Jaden Philogene-Bidace'in ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Hull City, ligde üst üste 2. galibiyetini elde ederek puanını 45'e yükseltti. Ligde 6. sıraya çıkan Hull City, play-off hattına da girmiş oldu.
İngiliz ekibinin yeni transferi Abdulkadir Ömür ise yedek kulübesinde bulunurken, maçta süre alamadı.
Turuncu-siyahlılar, bir sonraki hafta Swansea City'yi konuk edecek.