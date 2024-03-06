Hull City'de Ozan Tufan'ın golü galibiyete yetmedi!
İngiltere Championship'in 36. haftasında Hull City ile Birmingham City 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin golünü Ozan Tufan kaydetti
İngiltere Championship'in 36. haftasında Hull City ile Birmingham City karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Hull City'nin golünü 25. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti. Birmingham City'e beraberliği getiren golü ise 82. dakikada Lukas Jutkiewicz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 57'ye yükseltirken, Birmingham City 39 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Leicester City'i ağırlarken, Birmingham City deplasmanda Millwall ile karşılaşacak.