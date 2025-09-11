Hulk Hogan'ın vasiyetinde kızına miras bırakmadığı ortaya çıktı

ABD'de 1980 ve 1990'lı yıllarda 'Hulk Hogan' takma adıyla büyük üne kavuşan güreşçi Terry Bollea, temmuz ayında hayatını kaybetti. 71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'ın, vasiyetinde kızı Brooke Hogan'a hiçbir şey bırakmadığı ortaya çıktı.

Hulk Hogan, ilk vasiyetini 2016'da imzaladı. Sonuncusunu ise ölümünden tam iki yıl önce hazırlayarak, vasiyetinde değişiklikler yaptı. Hogan, 2023'te vasiyetinde bir değişiklik yaparak 37 yaşındaki reality şov yıldızı ve şarkıcı kızı Brooke Hogan'ı vasiyetinden çıkardı.

Vasiyette; "Hiçbir koşulda Brooke E. Bollea veya Brooke E. Bollea'nın soyundan gelenler, vasiyetimden yararlanıcı olarak kabul edilmeyecek ve bu son vasiyette çocuklarım veya doğrudan soyundan gelenler ile ilgili herhangi bir atıf Brooke E. Bollea ve Brooke E. Bollea'nın soyundan gelenleri kapsamayacaktır" ifadesi yer aldı. Vasiyette yapılan değişiklikte, Brooke Hogan ve ailesinin, Hulk Hogan'ın mirasının temsilcisi olmasına izin verilmediği de belirtildi.

Hulk Hogan'ın 25 milyon dolarlık servetinin olduğu tahmin ediliyor.

Brooke Hogan'ın vasiyetten çıkarılmasının ilginç tarafı, kendisinin bu durumu 2023'te talep etmiş olması. Brooke Hogan, babasının mirasıyla ilgili yasal işlemlerden uzak durmayı ve vasiyetten çekilmeyi seçmişti.

Brooke Hogan'a yakın kaynaklar, 2023'te vasiyetten çıkarılmayı istediğini çünkü "Babasının çevresindeki tek bir kişiye bile güvenmediği ve babası vefat ettiğinde mali bir mücadeleye girmek istemediği" için talepte bulunduğunu bildirmişti. Ancak Hulk Hogan'ın devraldığı ve Brooke Hogan'ın da yararlanıcılarından biri olduğu küçük bir hayat sigortası fonundan bir miktar para aldığı, bu parayı çocuklarının üniversite fonlarına aktardığı öğrenilmişti.