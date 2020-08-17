Hükümet Kadın filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Bir komedi Türk filmi olan Hükümet Kadın filmi oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kahkahaların kesilmeyeceği Hükümet Kadın filmi bu akşam saat 20.00'da TRT izleyicisi ile buluşacak. Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

HÜKÜMET KADIN KONUSU NEDİR?

8 Çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate' nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Bir gün, başına gelenler onun da Midyatlıların da hayatını değiştirdi! Okuma yazması olmayan Xate Midyat Belediye Başkanı oldu! Mutfak işlerine girişir gibi giriştiği devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi.

Hükümet gibi kadın Xate, işleri elinin hamuru ile çözmenin yolunu her seferinde buldu. Midyat'ta henüz kimse farkında olmasa da sadece onun için değil tüm ülke için hayat eskisi gibi değildi aslında. Ama en azından Midyat’ın değişimine giden yol, kahkahalarla doluydu! Filmin senaryo yazarı ve yönetmeni Sermiyan Midyat da aynı zamanda filmin oyuncularından biri. Demet Akbağ, yedi oğlu ve bir kızı ile kendini Belediye Başkanı olarak bulan Xate karakteri ile sinema perdesinde yine unutulmayacak bir karakter yaratıyor ve seyirciye yine neşe dolu bir film vadediyor.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI KİMLER?

2012 yapımı Hükümet Kadın filminin yönetmen koltuğuna Sermiyan Midyat oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise, Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Mahir İpek, Gülhan Tekin, Cezmi Baskın, Bülent Çolak, Burcu Gönder, Renan Bilek ve Ayberk Attila gibi usta isimler bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın filmi Mardin'in Midyat ilçesinde çekilmiştir.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ YORUMLARI NASIL?

Hükümet Kadın filmini vizyondayken izleyen sinemaseverler film ile ilgili yorumlarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte Hükümet Kadın ile ilgili yorumlar...

Gülmek istiyorsanız kesinlikle doğru adres. Hikaye her ne kadar gerçek olaylara dayanıyormuş gibi anlatılsa da tabi ki filmde anlatılanlar tamamen kurgu. Yoksa herkes o dönemde o bölgede böyle bir dil kullanılmadığını ve espirilerin o dönemle alakası olmadığının farkında. Ama sadece gülmek için izlerseniz çok keyif alacaksınız.

tek kelimeyle harika yıllar sonra Vizontele'yi izledim sanki 8/10

Bence Tam Anlamıyla Mükemmeldi Demet Akbağ Başlı Başına Üstad