Çekimlerine başlanıyor

'Hükümet Bey'in çekim aşamasına gelindi. Filmde 'Hükümet Bey'i Erkan Bektaş, 'Fadile'yi Arzu Yanardağ ve 'Yönetmen'i Ayhan Taş canlandırıyor. Yapımcılığını Emircan Yapım adına Barbaros Özyurt'un yaptığı 'Hükümet Bey'in senaristliğini ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım üstlendi.

Filmin Konusu: Halfeti'de yaşayan aşiret ağası 'Hükümet Bey', oyuncu 'Fadile'nin hayranıdır. 'Fadile' korku filmi çekmek için Halfeti'ye gider. 'Hükümet Bey', çekimleri uzaktan izlerken 'Fadile'yi görür ve olaylar başlar.