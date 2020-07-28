Hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Dün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Hukuk fakültesi taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Fransızca) EA 25 526,31886 89 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 13 523,04254 110 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 16 521,01161 125 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 11 501,19208 398 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 15 493,10781 595 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 484,80590 876 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) EA 10 484,65254 880 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 26 473,60516 1410 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 459,38804 2425 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 14 454,35154 2919 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%75 İndirimli) EA 5 453,22697 3047 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 5504 449,55270 3469 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 5003 444,99667 4090 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 230 439,49177 5094 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (İÖ) EA 360 431,64826 7232 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 340 430,27794 7689 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 428,33892 8384 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk (İÖ) EA 340 423,14310 10565 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 4201 422,51262 10871 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 18 421,29465 11405 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 18 421,24904 11424 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 90 419,78843 12151 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 4602 418,27088 12971 MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 12 417,86386 13187 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 417,34450 13483 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 416,01360 14229 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 200 415,30063 14609 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 16 414,65189 14958 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 414,62565 14973 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 350 413,38275 15758 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 5 412,94660 16034 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 412,75656 16140 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 80 412,72567 16161 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) EA 2 412,67673 16192 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 16 412,30300 16410 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 150 411,24988 17067 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 18 410,39490 17650 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 12 410,18282 17788 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 240 410,16216 17798 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 22 410,03874 17877 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 409,23466 18417 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 407,84175 19410 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 14 407,40894 19727 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 14 406,59306 20324 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 260 406,52510 20368 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 220 406,49342 20393 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 10 406,02717 20780 UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 17 405,55180 21148 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 18 405,45759 21238 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 405,37954 21296 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 80 404,85674 21696 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 290 403,62261 22714 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 12 403,13018 23120 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 11 403,01624 23215 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 402,05248 23997 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 210 400,80537 25109 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 200 400,24670 25567 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 29 399,56331 26178 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 240 399,01365 26671 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 8 397,96687 27631 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 100 397,88040 27717 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 210 397,07020 28476 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 16 396,67706 28859 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 120 396,48101 29024 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 20 396,47821 29026 YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 200 395,80383 29698 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 200 395,05744 30427 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 100 394,34605 31122 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (İÖ) EA 240 394,15731 31306 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 120 393,43800 32020 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 12 392,63412 32908 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 391,99410 33551 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 200 391,62210 33911 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 12 390,94825 34598 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 140 390,82642 34740 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 200 390,70915 34866 TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 240 390,63413 34949 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 20 390,30733 35324 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (İÖ) EA 80 389,63504 36064 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 200 389,42489 36304 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 120 389,17692 36575 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%75 İndirimli) EA 14 389,11710 36644 UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 5 389,01843 36756 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 39 388,51998 37323 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (İÖ) EA 180 388,46687 37405 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 21 388,29461 37587 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 9 388,08345 37821 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 280 387,33631 38676 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (İÖ) EA 120 386,72050 39403 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 14 386,63452 39511 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 80 386,25155 39977 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 48 386,22399 40011 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 30 385,81962 40503 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 300 385,52380 40891 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 13 385,14384 41321 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 14 384,82516 41709 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 5 384,74622 41801 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%75 İndirimli) EA 20 383,82281 42882 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 55 383,71509 42993 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 11 383,10549 43780 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 27 381,78617 45418 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 117 381,77416 45435 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 381,55716 45708 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 12 381,40112 45905 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 20 380,48710 47015 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 26 379,51351 48249 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 64 378,64047 49411 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 50 377,67607 50740 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 12 377,64809 50780 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 14 377,57174 50883 UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 12 376,85403 51882 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 11 376,29280 52681 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 11 375,88379 53262 KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 19 375,87969 53268 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 90 375,71744 53478 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 11 375,40849 53887 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%75 İndirimli) EA 16 375,32204 54012 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 11 375,18248 54214 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 14 374,02625 55843 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 21 373,49601 56616 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 32 373,10599 57175 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 20 371,86004 59014 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 40 371,41624 59624 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 38 370,14815 61525 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 60 368,05552 64707 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%75 İndirimli) EA 10 366,97317 66459 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 72 365,81678 68302 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 81 365,62675 68613 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%75 İndirimli) EA 14 364,84681 69855 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 30 361,58013 75186 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 90 360,46488 77132 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 80 360,16396 77646 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 12 359,25715 79147 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 65 358,41727 80709 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%75 İndirimli) EA 38 357,66630 82047 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 64 354,68982 87413 MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 81 353,22437 90086 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 113 353,10423 90310 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 35 352,55886 91286 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 14 352,20091 91985 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 80 352,18787 92009 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 174 350,94015 94402 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 2 350,19389 95924 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 58 349,38945 97494 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 4 348,92197 98336 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 48 347,65466 100821 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 31 344,70706 106800 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 134 344,25680 107701 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 63 343,26658 109756 KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 13 341,80220 112854 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 80 339,08599 118913 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 103 336,28390 125301 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 60 335,36341 127494 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 25 335,03001 128274 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 21 333,35178 132235 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 140 333,21379 132571 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 125 333,04664 132997 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 117 330,92082 138182 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 12 330,81126 138460 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 18 330,39005 139540 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 50 330,01533 140528 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 53 327,85017 146139 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 13 327,18503 147840 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 157 326,88360 148647 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 18 326,55472 149527 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 20 326,41572 149890 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 132 325,68614 151883 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 45 324,57341 154897 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 135 324,41624 155349 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 130 324,24659 155788 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 8 319,39056 169624 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 180 318,91766 171047 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 138 318,40019 172489 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 45 317,35782 175667 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 60 317,19173 176142 MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 27 317,10608 176372 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 48 317,10136 176382 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 3 316,82156 177195 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 15 316,62514 177771 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 52 315,18081 182301 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 36 315,08915 182593 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 119 314,55723 184279 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 108 314,29386 185095 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 130 313,73660 186925 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 98 312,90527 189574 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 14 Dolmadı Dolmadı ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 20 Dolmadı Dolmadı ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 58 Dolmadı Dolmadı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 111 Dolmadı Dolmadı GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 8 Dolmadı Dolmadı GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 52 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 100 Dolmadı Dolmadı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 121 Dolmadı Dolmadı KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 88 Dolmadı Dolmadı KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 40 Dolmadı Dolmadı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 52 Dolmadı Dolmadı PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 17 Dolmadı Dolmadı UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 136 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 98 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 102 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 33 Dolmadı Dolmadı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 87 Dolmadı Dolmadı