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Hukuk fakültesi taban puanları 2020! Devlet üniversiteleri Hukuk fakültesi başarı sıralaması

Hukuk fakültesi taban puanı ve başarı sıralaması, dün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi. YKS puanı ile hukuk fakültesi bölümünü tercih listesine eklemek isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte 2020 hukuk fakültesi taban puanı ve başarı sıralaması

28.07.2020 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Hukuk fakültesi

Hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Dün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Hukuk fakültesi taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİHukuk (Fransızca)EA25526,3188689
KOÇ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA13523,04254110
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA16521,01161125
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA11501,19208398
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA15493,10781595
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20484,80590876
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİHukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli)EA10484,65254880
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA26473,605161410
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20459,388042425
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA14454,351542919
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİHukuk (%75 İndirimli)EA5453,226973047
ANKARA ÜNİVERSİTESİHukukEA5504449,552703469
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİHukukEA5003444,996674090
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİHukukEA230439,491775094
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİHukuk (İÖ)EA360431,648267232
MARMARA ÜNİVERSİTESİHukukEA340430,277947689
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20428,338928384
MARMARA ÜNİVERSİTESİHukuk (İÖ)EA340423,1431010565
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİHukukEA4201422,5126210871
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA18421,2946511405
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA18421,2490411424
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİHukukEA90419,7884312151
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİHukukEA4602418,2708812971
MEF ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA12417,8638613187
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20417,3445013483
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20416,0136014229
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİHukukEA200415,3006314609
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA16414,6518914958
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20414,6256514973
ANADOLU ÜNİVERSİTESİHukukEA350413,3827515758
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA5412,9466016034
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20412,7565616140
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİHukukEA80412,7256716161
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİHukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu)EA2412,6767316192
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA16412,3030016410
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİHukukEA150411,2498817067
YAŞAR ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA18410,3949017650
BEYKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA12410,1828217788
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİHukukEA240410,1621617798
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA22410,0387417877
ATILIM ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20409,2346618417
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20407,8417519410
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA14407,4089419727
MALTEPE ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA14406,5930620324
SELÇUK ÜNİVERSİTESİHukukEA260406,5251020368
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİHukukEA220406,4934220393
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA10406,0271720780
UFUK ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA17405,5518021148
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA18405,4575921238
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20405,3795421296
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİHukukEA80404,8567421696
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİHukukEA290403,6226122714
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA12403,1301823120
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA11403,0162423215
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20402,0524823997
ERCİYES ÜNİVERSİTESİHukukEA210400,8053725109
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİHukukEA200400,2467025567
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA29399,5633126178
SAKARYA ÜNİVERSİTESİHukukEA240399,0136526671
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA8397,9668727631
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİHukukEA100397,8804027717
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİHukukEA210397,0702028476
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA16396,6770628859
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİHukukEA120396,4810129024
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA20396,4782129026
YALOVA ÜNİVERSİTESİHukukEA200395,8038329698
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİHukukEA200395,0574430427
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİHukukEA100394,3460531122
SELÇUK ÜNİVERSİTESİHukuk (İÖ)EA240394,1573131306
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİHukukEA120393,4380032020
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA12392,6341232908
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20391,9941033551
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİHukukEA200391,6221033911
YAŞAR ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA12390,9482534598
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİHukukEA140390,8264234740
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİHukukEA200390,7091534866
TRABZON ÜNİVERSİTESİHukukEA240390,6341334949
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA20390,3073335324
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (İÖ)EA80389,6350436064
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİHukukEA200389,4248936304
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİHukukEA120389,1769236575
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİHukuk (%75 İndirimli)EA14389,1171036644
UFUK ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA5389,0184336756
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA39388,5199837323
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİHukuk (İÖ)EA180388,4668737405
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA21388,2946137587
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA9388,0834537821
DİCLE ÜNİVERSİTESİHukukEA280387,3363138676
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİHukuk (İÖ)EA120386,7205039403
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA14386,6345239511
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİHukukEA80386,2515539977
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA48386,2239940011
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA30385,8196240503
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİHukukEA300385,5238040891
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA13385,1438441321
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA14384,8251641709
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA5384,7462241801
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİHukuk (%75 İndirimli)EA20383,8228142882
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA55383,7150942993
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA11383,1054943780
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA27381,7861745418
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA117381,7741645435
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA20381,5571645708
YAŞAR ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA12381,4011245905
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA20380,4871047015
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA26379,5135148249
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA64378,6404749411
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA50377,6760750740
GİRNE ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA12377,6480950780
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA14377,5717450883
UFUK ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA12376,8540351882
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA11376,2928052681
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA11375,8837953262
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA19375,8796953268
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA90375,7174453478
ADA KENT ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA11375,4084953887
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİHukuk (%75 İndirimli)EA16375,3220454012
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu)EA11375,1824854214
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA14374,0262555843
MALTEPE ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA21373,4960156616
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA32373,1059957175
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİHukukEA20371,8600459014
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA40371,4162459624
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA38370,1481561525
BEYKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA60368,0555264707
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİHukuk (%75 İndirimli)EA10366,9731766459
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA72365,8167868302
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA81365,6267568613
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (%75 İndirimli)EA14364,8468169855
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA30361,5801375186
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA90360,4648877132
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA80360,1639677646
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA12359,2571579147
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA65358,4172780709
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (%75 İndirimli)EA38357,6663082047
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA64354,6898287413
MEF ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA81353,2243790086
KOÇ ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA113353,1042390310
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA35352,5588691286
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA14352,2009191985
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA80352,1878792009
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA174350,9401594402
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA2350,1938995924
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA58349,3894597494
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA4348,9219798336
BEYKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA48347,65466100821
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA31344,70706106800
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA134344,25680107701
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA63343,26658109756
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA13341,80220112854
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA80339,08599118913
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA103336,28390125301
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA60335,36341127494
ADA KENT ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA25335,03001128274
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA21333,35178132235
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA140333,21379132571
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA125333,04664132997
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA117330,92082138182
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA12330,81126138460
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA18330,39005139540
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA50330,01533140528
MALTEPE ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA53327,85017146139
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİHukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 İndirimli)EA13327,18503147840
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA157326,88360148647
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA18326,55472149527
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA20326,41572149890
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA132325,68614151883
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA45324,57341154897
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA135324,41624155349
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA130324,24659155788
GİRNE ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA8319,39056169624
ATILIM ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA180318,91766171047
YAŞAR ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA138318,40019172489
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA45317,35782175667
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA60317,19173176142
MEF ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA27317,10608176372
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA48317,10136176382
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA3316,82156177195
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA15316,62514177771
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA52315,18081182301
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli)EA36315,08915182593
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA119314,55723184279
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA108314,29386185095
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA130313,73660186925
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA98312,90527189574
ADA KENT ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA14DolmadıDolmadı
ADA KENT ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA20DolmadıDolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA58DolmadıDolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA111DolmadıDolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA8DolmadıDolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli)EA52DolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA100DolmadıDolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli)EA121DolmadıDolmadı
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