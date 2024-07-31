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        Haberler Dünyadan Hugh Jackman gülme krizine girdi - Magazin haberleri

        Hugh Jackman gülme krizine girdi

        Hugh Jackman, 'Deadpool ve Wolverine' filminin kavga sahnesi provasını ilk kez seyrettiğinde gülme krizine girdi. O anları kaydedip internette yayınlayan yönetmen Shawn Levy'nin videosu viral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:21
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        • 1

          'Deadpool ve Wolverine' filminin yönetmeni Shawn Levy, başrol oyuncusu Hugh Jackman'ın filmin sokak dövüşünün provasını ilk izlerken verdiği eğlenceli tepkiyi kemaraya aldı ve sosyal medyada yayınladı.

        • 2

          Hugh Jackman'ın izlediği görüntüde Ryan Reynolds savaşırken, Madonna'nın 'Like a Prayer' şarkısı arka planda çalıyordu. Jackman'ın dizüstü bilgisayarda izlediği bu görüntüye kahkahalar atarak tepki verdi.

        • 3

          Hugh Jackman, uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etmemek için gülerken ağzını kapatmak zorunda kaldı. Jackman'ın tepkisin gösteren video, hızla viral oldu.

        • 4

          Hugh ackman da yönetmen Levy'nin paylaşımını 80,7 milyonluk sosyal medya takipçisiyle "Saf mutluluk!" notuyla paylaştı.

        • 5

          2008'de bir dergi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilen Hugh Jackman'ın Ryan Reynolds ile başrolleri paylaştığı 'Deadpool ve Wolverine', cuma günü vizyona girdikten sonra ilk hafta sonunda küresel gişede 496,3 milyon dolar hasılat elde ederek dünya çapında bir numaralı film oldu.

        • 6

          'Deadpool ve Wolverine' filmi, büyük bir tehlikeye karşı Wolverine'i ikna ederek onunla birlikte savaşan Deadpool'un hikâyesini konu ediyor.

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