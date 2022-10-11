Oyunun ana konusu ise terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında geçiyor ve oyuncu hayatta kalmaya çalışırken fabrikada bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunuyor. Oyuncu, bu korkutucu oyuncaklara yakalanmamaya çalışıyor.

Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünüyor. Oyunun ilerleyen aşamalarında ise Huggy Wuggy kaideden kayboluyor ve hızlı bir şekilde 9 metrelik katil bir canavara dönüşüyor. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek keskin dişleri ile kişileri korkutuyor. Eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölüyor.