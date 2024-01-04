HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz’ın Halil İbrahim’e yaptıkları herkesin kendi eceliyle yüzleşmesine sebep olur. Halil İbrahim’in kurtulmasına en çok sevinen Zeynep ile de aralarında ateşli bir kavuşma olur. Fakat yaşananlar Yılmaz’ın babasının kulağına gidince Halil İbrahim’le birlikte Oğuz, Fikret ve Rızvan’ın da fişlerinin çekilmesi için ekiplerini işe koyar. Tüm aileler hayırlı bir iş için bir araya geldiğinde kimler sağ çıkacaktır?