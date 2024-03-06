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        Haberler Magazin Hücreler'in ilk turnesi Ankara

        Hücreler'in ilk turnesi Ankara

        Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM'nin 2024 prodüksiyonu 'Hücreler'in ilk turnesi Ankara'da gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:55
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        İlk turne Ankara
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        Yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘Hücreler'in Ankara oyunları büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

        Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘Hücreler', 12, 13, 21, 22 Mart ve 2, 3 Nisan tarihlerinde Maximum Uniq Hall’de sahnelenecek.

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        İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyor. 'Hücreler', çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

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        #Hücreler
        #Engin Günaydın

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