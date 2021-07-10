Huawei'nin üst düzey yöneticisi Wanzhou'nun talebine ret

British Colombia eyaletindeki Temyiz Mahkemesi Başyargıcı Heather Holmes, Meng Wanzho'nun ABD’ye iade davasında yeni kanıt talebini geri çevirdi.

Holmes, ret nedeninin 10 gün içerisinde bildirileceğini söyledi.

Meng'in avukatları, geçen ay görülen duruşmada, yargıca, Meng'in aleyhindeki dolandırıcılık iddialarını sarsacak belgeler olduğunu söylemişti.

3 AĞUSTOS'TA TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Meng, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada Havalimanı'ndan Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmıştı.

Kanada'da bir mahkeme Meng'in karıştığı olayların ülkede suç oluşturduğuna hükmetmiş, Huawei'nin üst düzey yetkilisinin böylece ABD'ye iade edilerek yargılanması konusuna bir adım yaklaşılmıştı.

Üç gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Meng'in ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

ÇİN DE İKİ KANADALIYI TUTUKLAYARAK MİSİLLEME YAPMIŞTI

Meng'in tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.