HABERTURK.COM

ABD yaptırımları sonrası Google’ın mobil servislerinden ( Google Mobile Services, GMS) mahrum kalan Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, kendi mobil ekosisteminin (Huawei Mobile Services, HMS) kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez Huawei Developer Day (HDD) adıyla geliştirici etkinliği düzenleyen Çinli şirketi Huawei, HMS’nin Türkiye’deki gelişimi için 50 milyon TL yatırım yapacağını duyurdu.

Geliştirici ve içerik sağlayıcılarının katıldığı İstanbul’da düzenlenen Huawei Developer Day etkinliğinde aralarında Turkcell, DenizBank, Netmera ve Mobiscus gibi firmalar, HMS süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştı.

'TÜRKİYE DENİZAŞIRI ÜLKELER İÇİN ÜS OLACAK'

Huawei Mobil Servisleri’nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılmasının, şirket olarak 2020 stratejik hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “Bu bağlamda, Huawei AppGallery'i geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz ki, bu projede Huawei'nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar” dedi.

Seth Wang, “Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge Merkezi üssü olacak. Türkiye için hali hazırda 50 milyon TL destek primi ayırdık” diye konuştu.

GELİRİN YÜZDE 85'İ GELİŞTİRİCİLERE

Huawei Mobile Servisleri’nin yaygınlaşması için yazılım geliştirici şirketlerin, uygulamalarında yapması gereken teknik geliştirmeler ve çalışmalar hakkında da bilgiler veren Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ise Türkiye’de şu anda 4.6 milyon Huawei kullanıcı hesabı oluşturulduğunu söyledi.

HMS’nin Android ile uyumlu olduğuna değinen Arlı, platform üzerinden elde edilen gelirlerin yüzde 85’inin geliştiricilerle paylaşıldığını ifade etti.