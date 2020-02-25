Huawei Mate Xs tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı - Haberler

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Koronavirüs nedeniyle İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) bu yıl iptal edilmiş olsa da, etkinlik için önceden hazırlıklarını tamamlayan teknoloji markaları, birer birer yeni ürünlerinin duyurusunu yapmaya başladı.

Bu teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei, Barselona’da gerçekleştirdiği konferansla geçen yıl duyurduğu ilk katlanabilir telefonu Huawei Mate X’i temel alan yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate Xs'i tanıttı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, yaptığı sunumda “Huawei Mate X, katlanabilir kategoriye attığımız ilk adımımızdı ve endüstri için bir standart oluşturdu. Huawei Mate Xs ise, daha güçlü bağlantı ve entegre kullanıcı deneyimleriyle çıtayı daha da yükseltiyor. Huawei Mate Xs, sınıfının en hızlı 5G akıllı telefonu” dedi.

Akıllı telefon ve tablet modlarında kullanılabilen Huawei Mate Xs, Kirin 990 5G SoC yonga setiyle donatıldı.Huawei Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak Huawei Mate X'te yer alan Falcon Wing tasarımı, ekranı güçlendirmek için uyum içinde çalışan 100'den fazla birbirine kenetlenen parça içeriyor. 180 derece katlanan yeni menteşe sistemi, zirkonyum bazlı sıvı metalden üretilmiş.

ÇİFT EKRANLI TELEFON, 8 İNÇLİK TABLET

Katlanmış olan Huawei Mate Xs, 6.6 inç ana ekrana ve 6.38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Cihazi açıldığında 8 inçlik bir tablet haline geliyor.

Telefon, 2.86GHz çekirdek saatinde çalışan iki özel Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük Cortex-A76 çekirdeği ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor. Kirin 990 5G SoC, entegre bir 5G modem içeriyor.

DÖRTLÜ KAMERA SİSTEMİYLE GELİYOR

Huawei Mate Xs’te kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40 MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8),16 MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2),8 MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor.

Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30x'e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda daha kaliteli fotoğraflar çekmek için 204800'e kadar ISO desteği sunuyor. Huawei Mate Xs tersine çevirerek, tüketiciler ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabiliyor.

Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakarak aktarılabiliyor.

ANDROID TABANLI, APPGALLERY’Lİ

Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevler için kullanılabiliyor.

Huawei Mate Xs, Android Açık Kaynak Projesi tabanlı bir işletim sistemi olan EMUI10.0.1 ile çalışıyor. Huawei Mate Xs, Huawei'nin resmi uygulama dağıtım platformu olan yenilenmiş Huawei AppGallery ile piyasaya sürülen ilk Huawei cihazlarından biri olma özelliğini de taşıyor.

NİSAN AYINDA TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKACAK

Yapılan duyuruya göre Huawei Mate Xs, gelecek ay global olarak satışa sunulacak. 8 GB RAm ve 512 GB depolama alanı sunan Huawei Mate Xs’in fiyatı ise 2499 Euro (yaklaşık 2700 dolar) olacak.

Huawei’nin geçen yıl yine Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) kapsamında tanıttığı ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Huawei Mate X, aradan geçen bir yılda Türkiye’de satışa sunulmamıştı.

Ancak Çinli çirketten yapılan açıklamaya göre bu kez Huawei Mate Xs’in Nisan ayında Türkiye’de satışa çıkarılması planlanıyor. Huawei’nin bu yeni katlanabilir ekranlı telefonunun Türkiye’deki fiyatının ne olacağı ise henüz resmi olarak duyurulmadı.