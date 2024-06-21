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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Huawei, işletim sistemlerinden yapay zekaya büyük atılımlar yaptığını açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Huawei, işletim sistemlerinden yapay zekaya büyük atılımlar yaptığını açıkladı

        Huawei'nin Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu, Çin'in Dongguan kentinde düzenlenen üç günlük bir geliştirici konferansının açılışında konuştu. Yu, şirketin Harmony işletim sisteminin artık 900 milyondan fazla cihazda kullanılabilir olduğunu belirtti. Ayrıca, Huawei'nin Ascend yapay zeka altyapısının Nvidia'nın ardından ikinci sırada olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:05
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        Çinli devden yapay zeka atılımı
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        Son dönemde yapay zeka gelişimi ile dikkat çeken çip üreticisi NVIDIA'nın büyüme hızı tüm markaları bu alandaki yatırımlarını açıklamaya yöneltmeye devam ediyor. Önde gelen Çinli teknoloji devi Huawei de yapay zeka (AI) alanındaki çalışmalarını duyurdu.

        Huawei Technologies, işletim sistemlerinden yapay zekaya kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini açıklarken şirketin Harmony işletim sistemi ve Ascend yapay zeka altyapısının sektörün öncüleri arasında yer aldığı da vurgulandı.

        NVIDIA'NIN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

        Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu yaptığı açıklamada, 900 milyondan fazla cihazda kullanılabilir olan Harmony işletim sisteminin ve Huawei’nin Ascend yapay zeka altyapısının Nvidia’nın ardından ikinci sırada olduğunu ifade etti.

        YÜZDE 17 PAZAR PAYI

        Huawei’nin bağımsız işletim sistemi olan HarmonyOS, 900 milyondan fazla cihazda kullanılabilir hale geldi. Richard Yu, Harmony’nin çekirdek teknolojisini inşa etme konusunda Avrupa ve Amerika’daki rakiplerinin 30 yıldan fazla sürede başardığını belirtti. 2024’ün ilk çeyreğinde HarmonyOS, Çin’de Android’in ardından en çok satan ikinci mobil işletim sistemi oldu ve %17 pazar payına sahip oldu.

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