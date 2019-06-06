Huawei: Çin'in telekom devi Rusya'da 5G teknolojisini geliştirecek

06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in telekom devi Huawei, Rusya'da 5G teknolojisini geliştirmek üzere Rus telekom şirketi MTS ile anlaştı.
Anlaşmaya göre, iki şirket önümüzdeki yıl boyunca Rusya'da yeni kuşak 5G şebekesi kuracak.
Anlaşma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 3 günlük Rusya ziyaretinin ilk gününde imzalandı.
MTS'den yapılan açıklaya göre anlaşma, "5G teknolojilerinin geliştirilmesini ve beşinci kuşak şebekelerin 2019 ve 2020'de pilot uygulamaya başlamasını" öngörüyor.
Telekom cihazları üretimi bakımından dünyanın en büyük şirketi olan Huawei, Çin'in en başarılı küresel şirketleri arasında yer alıyor.
Başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Huawei'nin ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dair kaygılarını dile getirmişti.
Rusya ile varılan anlaşmanın, son aylarda uluslararası arenada baskı altına alınan Huawei'ye nefes alma olanağı sağlayacağı yönünde yorumlar yapılıyor.
Huawei, ABD ile Çin arasında önce ticaret alanında başlayan, şimdi de teknoloji sektöründe yaşanan çekişmenin merkezinde yer alıyor.
ABD, müttefiklerinden müttefiklerinden Huawei'nin 5G şebekelerine erişimini engellemelerini istiyor. Washington, Çin hükümetinin Huawei sayesinde dünyayı gözetim altında tutacağını iddia ediyor.
Huawei ise şirketin hükümetten bağımsız olduğunu vurgulayarak bu iddiaları reddediyor.
Ancak ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkeler, 5G mobil telefon şebekelerinde Huawei cihazlarını kullanmama kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklayan kararının ardından Google, Huawei ile anlaşmasını sınırlandırdığını açıklamıştı.
Trump yönetimi geçen ay Huawei'yi kara listeye alarak Amerikan şirketlerinin Huawei ile ticari ilişkilerini lisans şartına bağladı.
Huawei, dünyanın ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi ve kullandığı çiplerin yarısını ABD'den tedarik ediyor.
Amerikan şirketleri için de Huawei büyük bir müşteri.
Analistler, 5G teknolojisinin geliştrilmesinde Huawei'nin önemli rol oynadığını ve kara liste uygulamaları nedeniyle bu girişimlerin sekteye uğrayabileceğini söylüyor.
Bazı yorumcular, ABD'nin Huawei'ye karşı başlattığı savaşı, Çin'in dünya ekonomisinde artan önemini engellemeye yönelik stratejinin bir parçası olarak görüyor.
ABD ile Çin arasında bir yıldır sürmekte olan ticaret savaşı kapsamında iki ülke birbirinin ürünlerine milyarlarca dolarlık gümrük vergisi uygulaması getirdi.
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