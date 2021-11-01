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Huawei’in her yıl düzenlenen önemli etkinliklerinden biri olan “Avrupa İnovasyon Günü” bu yıl Viyana'da gerçekleştirildi. Etkinlikte; çevrenin teknolojiyle korunması, dijital ekonomideki yenilikler ve genç yeteneklerin eğitimi, sürdürülebilirlik ekseninde konu başlıkları ele alındı. “Sürdürülebilir bir Avrupa için İnovasyon” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, BT endüstrisi temsilcileri, akademik kurumlar, medya kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, etkinliğin açılış konuşmasında, “Huawei'in Avusturya'ya yenilikçilik ve yeşil çözümler konusunda daha fazla katkı yapmasını umuyorum. Barışçıl, başarılı ve güzel bir Avusturya ve Avrupa için birlikte çaba gösterelim” dedi.

“ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Catherine Chen ise açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Avrupa ile dostluğumuz ve iyi ilişkilerimiz 20 yıldır devam ediyor. Bu birliktelik artık ulusal sınırları aştı ve birlikte mücadele ettiğimiz her dönemde güçlenerek, aramızda özel bir bağ oluşturdu. Bu süre boyunca kendimizi ‘Avrupa'da, Avrupa için’ var olmaya ve tüm güçlü yönlerimizle Avrupa’ya katkıda bulunmaya adadık. Huawei, gelecekte de Avrupa'da dijital ekosistemin en önemli paydaşlarından biri olacaktır. İş ortaklarımızla birlikte çevreci teknolojiler alanında çalışırken, daha sürdürülebilir bir Avrupa için inovasyon odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.”

Huawei, Avrupa İnovasyon Günü’nde; eğitim, ekoloji, sağlık ve gelişim alanlarını kapsayan küresel gelişim programı TECH4ALL’ın güncel proje ve faaliyetlerini de paylaştı. Atıl durumundaki akıllı telefonları ve yapay zeka teknolojisini kullanarak Amazon yağmur ormanlarındaki hareketleri gözleyen “Rainforest Connection” da dahil olmak üzere birçok TECH4ALL girişimi katılımcılarla paylaşıldı. Huawei ayrıca, Viyana Üniversitesi ile Neusiedl Gölü'ndeki bir araştırma projesi için iş birliğine gitti. Yine TECH4ALL girişimi kapsamında, “Guardian” olarak adlandırılan proje, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini araştırmak ve yeni çevre koruma önlemleri geliştirmek için Huawei'in akıllı yazılım sistemlerini kullanacak.

Huawei, etkinlikte Viyana'daki hastanelerde kullanılmak üzere 5G bağlantısı ile çalışan robotlar, insansız hava araçları ve 5G teknolojisi desteğiyle hayata geçecek Linz Akıllı Tarım Projesi ve Macaristan'da yer alan Avrupa'nın ilk tam bağlantılı akıllı limanı gibi destek verdiği dijitalleşme çalışmalarını da paylaştı.

GENÇ YETENEKLERİN EĞİTİMİNE 35 MİLYON EURO

Bu yıl ilk kez 5G bağlantısıyla canlı yayınlanan Huawei Avrupa İnovasyon Günü etkinliğinde söz alan Huawei Orta ve Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa Bölge Başkanı Phillip Gan, dijital Avrupa'nın vasıflı iş gücüne sahip olması gerektiğinin altını çizerek, “Son 10 yılda Gelecek için Tohumlar gibi eğitim programları aracılığıyla Avrupa'da 30 binden fazla BT profesyonelinin eğitimine katkı sağladık. Önümüzdeki 5 yıl içinde genç yeteneklerin eğitimi için yaklaşık 35 milyon Euro yatırım yapacağız. Bu program 500 bin kişiye fayda sağlayacak” dedi.

Huawei'in genç geliştiricilere sunduğu yeni destek programı hakkında bilgi veren Huawei Mobil Servisleri Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Jaime Gonzalo ise 2021 yılının 3. çeyreğinin sonunda AppGallery'de yıllık bazda yüzde 81 oranında artışla, 173 binden fazla Huawei Mobil Servisleri (HMS) tabanlı uygulamanın yer aldığını söyledi.