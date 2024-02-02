HSK'ya yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan'ın seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı
Giriş: 02.02.2024 - 00:47 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:47
Prof. Dr. Çetin Arslan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK'de boşalan 1 üyelik için 31 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde Prof. Dr. Arslan, HSK üyeliğine seçilmişti.
AA'nın haberine göre; Arslan'ın HSK üyeliğine seçilmesine yönelik TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.