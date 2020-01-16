Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

HSK 1. Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliyesine karar veren istinaf mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlattı. Soruşturmanın selameti açısından heyet görevden alındı, farklı yerlere görevlendirildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Başkanı Hulusi Gül Çorum'a, Daire üyeleri Hakan Tural Eskişehir'e, İsa Karakoç ve Alaadtin Akdere Konya'ya tayin edildi.

HSK, kamuoyunda çok tartışılan eski korgeneral Metin İyidil'in yargılanması sürecinde yaşanan olaylara dair harekete geçti. Sabah saatlerinde toplanan HSK 1. Dairesi İyidil'in darbeye teşebbüs suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren mahkemeye heyeti hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Daire soruşturmanın selameti açısından kararı verene Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi başkan ve üyelerini görevden aldı. Bu isimler farklı yerlerde görevlendirildi. 20. Ceza Dairesi'ne ise yeni başkan ve üye ataması yapıldı.

HSK'nın bu kararı doğrultusunda İyidil'in tahliyesine dair süreç HSK müfettişleri tarafından incelenecek. İnceleme neticesinde müfettişler bir rapor hazırlayarak HSK'ya sunacak. Bu raporda herhangi bir ihmal olması durumunda ise söz konusu hakimler hakkında herhangi bir disiplin cezasına hükmedilebilecek.