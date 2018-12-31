HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında 5 yıl önce sosyal medyada retweet yaptığı bir paylaşım için 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması yapıldığı öğrenildi. Kervancı'nın, Gezi Parkı olayları sırasında paylaşılan bir videoyu retweet yaptığı bu olayın da 5 yıl sonra bir vatandaş tarafından ihbar edildiği belirtiliyor.

13 EYLÜL'DE İFADE VERDİ

Bir vatandaşın ihbarı üzerine savcılığın bu kapsamda Kervancı'nın ifadesinin alınması için emniyete yazı yazdığı ve Kervancı'nın da avukatı Nazlı Kara ile birlikte 13 Eylül 2018'de İstanbul Emniyeti'ne gidip ifade verdiği kaydedildi.

'İÇERİĞİNİ BİLMEDEN RETWEET YAPTIM'

Kervancı'nın verdiği ifadede şunları kaydettiği ortaya çıktı: "Şikayete konu videoyu hiç izlemeden, içeriğini bilmeden retweet yaptığımı belirtmek isterim. Zira Ayşe Arman takip ettiğim bir yazardır. Kendisi, ‘Hitler'in Veda Busesi, Gezi Parkı protestolarının büyümesinden yakınıyor' isimli videoyu ‘güzel, göz at, seveceksin' notuyla paylaştığından daha sonra izlemek amacıyla, kayıtlı durması için herhangi bir yorum ilave etmeden ve görüş beyan etmeden retweet ettim. Ancak izlemeye fırsat bulamamıştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza, makamına ve diğer kamu görevlilerine karşı hakaret kastım kesinlikle yoktur. Bu soruşturma nedeniyle son derece mağdurum. Şikayetçinin şahsıma ve mesleki itibarıma çirkin bir saldırıda bulunma amacıyla hareket ettiği düşüncesindeyim."

HSBC Türkiye'nin ise konu hakkında şimdilik bir açıklama yapmayacağı ifade edildi.