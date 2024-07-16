HP’nin yeni Copilot plus dizüstü bilgisayarına AMD’nin yapay zeka çipleri güç veriyor

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Son dönemde tüm teknoloji firmaları AI (Yapay zeka) odaklı ürünleri ile piyasada yer alma yarışına girdiler. HP de bu yarışta AMD'nin yapay zeka çipleri ile yer almaya hazırlanıyor. Markanın, tanıtımını gerçekleştirdiği yeni dizüstü bilgisatarı HP OmniBook Ultra, AMD Ryzen AI 300 serisi işlemcisi ile dikkat çekiyor.

Bu işlemci, 55 TOPS’a kadar yapay zeka performansı sunarak, Qualcomm’un Snapdragon X Elite işlemcisinin 45 TOPS’luk performansını geride bırakıyor. Bu sayede, kullanıcılar daha hızlı ve verimli bir yapay zeka deneyimi yaşayabilecekler. Ayrıca, entegre AMD Radeon 800M grafik kartı ile yüksek kaliteli görsel performans da sağlanıyor.

REKLAM GELİŞMİŞ BAĞLANTI VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ OmniBook Ultra, iki adet 40Gbps Thunderbolt 4 USB-C portu ile hızlı veri transferi ve genişletilebilirlik sunuyor. Ayrıca, 32GB’a kadar RAM ve 2TB’a kadar depolama seçenekleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Bu özellikler, hem profesyonel kullanıcılar hem de oyun tutkunları için ideal bir performans sunuyor. UZUN PİL ÖMRÜ VE TAŞINABİLİRLİK HP, OmniBook Ultra’nın pil ömrünü de göz önünde bulundurarak, 21 saate kadar video oynatma süresi sunan bir batarya ile donatmış. Bu sayede, kullanıcılar gün boyu kesintisiz bir deneyim yaşayabilecekler. Ayrıca, 1.579 kilogramlık ağırlığı ile taşınabilirlik konusunda da avantaj sağlıyor.

GÜVENLİK VE ÇEVRE DOSTU TASARIM HP, OmniBook Ultra’nın güvenlik özelliklerine de önem vermiş. Wolf Security ile donatılan bu model, kullanıcı verilerini koruma altına alıyor ve siber saldırılara karşı kendini iyileştirebiliyor. Ayrıca, cihazın tasarımında yüzde 85 geri dönüştürülmüş metaller ve yüzde 50 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmış. Bu sayede, çevre dostu bir ürün olarak öne çıkıyor. HP OmniBook Ultra, yüksek performansı, gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve çevre dostu tasarımı ile dikkat çekiyor. Ağustos ayında piyasaya sürülecek olan bu model, hem profesyonel kullanıcılar hem de oyun tutkunları için ideal bir seçenek olacağa benziyor.