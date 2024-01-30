Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        60
        Galatasaray
        GS
        60
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        30
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        25
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        23
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Basketbol NBA Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen şov yaptı, Rockets kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı ile damga vurduğu karşılaşmada Los Angeles Lakers'ı 135-119'luk skorla mağlup etti.

        NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

        Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.

        Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.

        Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.

        REKLAM

        CEDİ OSMAN'DAN 20 SAYI

        Washington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü deplasmanda 118-113 yendi.

        Sezonun 9. galibiyetini alan Wizards'ta Kyle Kuzma 18 sayı, 11 ribaunt ve Daniel Gafford 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

        Ev sahibi Spurs'te Devin Vassell'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 22 sayı, 11 ribauntluk performansları, sezonun 37. mağlubiyetini önleyemedi. Karşılaşmada 28 dakika 32 saniye görev alan Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.

        DONCİC'TEN 45 SAYI

        Dallas Mavericks, all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 9 ribaunt, 15 asistle yıldızlaştığı maçta Orlando Magic'i 131-129'luk skorla geçti.

        Tim Hardaway Jr 36, Dereck Lively ve Jaden Hardy 20'şer sayıyla Mavericks'in 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Paolo Banchero'nun 36 ve Franz Wagner'in 21 sayısı, konuk ekip Magic'in 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

        REKLAM

        Sonuçlar

        Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108

        Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113

        Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118

        Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114

        Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112

        San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118

        Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107

        Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103

        Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119

        Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129

        Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107

        Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 130-104

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Habertürk Anasayfa