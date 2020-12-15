Höşmerim İçin Gereken Malzemeler:

2 paket mozzarella peynir

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı irmik

1yemek kaşığı un

1,5 su bardağı şeker

2,5 su bardağı süt

2-3 damla sarı gıda boyası

Höşmerim Yapılışı:

Peynir ve tereyağını tavaya alın.

5-6 dakika pişirin.

Erimeye başlayınca irmiği ve unu atıp 5 dakika kavurun.

Sonra şekerini ilave edin.

3-4 dakika da böyle pişirin.

Şeker sulanınca sütü ve gıda boyasını da katıp, biraz daha kaynatın.

Servis tabaklarına alın.

Soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Höşmerim tatlısının sarı rengini vermesi için biraz safran da katabilirsiniz.

Arzu ederseniz üzerine dövülmüş fındık veya fıstık serpebilirsiniz.