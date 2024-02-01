Şubat ayı, Miladi takvimde yılın ikinci ayıdır. Normalde 28 gün sürer, ancak dört yılda bir yapılan artık yıl uygulamasıyla 29 gün olabilir. Yılın ikinci ayı Şubat'ın gelişini kutlamak isteyenler Twitter (X), Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden hoş geldin Şubat mesajlarını paylaşıyor. İşte 2024 en güzel, anlamlı, farklı, uzun, kısa ve resimli Şubat ayı mesajları ve sözleri...