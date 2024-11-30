Hormonel sıkıntıların temelinde böbrekleriniz var! Böbrek üstü bezlerinizde sorun olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Ancak adrenal bezlerin fazla ya da yetersiz çalışması, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Addison hastalığından Cushing sendromuna, adrenal tümörlerden genetik hastalıklara kadar pek çok farklı adrenal bez rahatsızlığı mevcuttur. Bu tür rahatsızlıklar, doğru teşhis ve tedavi edilmezse yaşam kalitesini düşürebilir ve hatta ölümcül sonuçlara yol açabilir.