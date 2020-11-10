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Çinli teknoloji üreticisi Huawei, 2013 yılında piyasaya sürdüğü alt markası Honor’ı satmaya hazırlanıyor. Reuters’ın haberine göre Huawei, telefon başta olmak üzere akıllı cihaz portföyüyle özellikle genç tüketicilere odaklanan Honor markasını, aralarında Digital China Group ile Shenzhen şehir yönetiminin yer aldığı bir konsorsiyuma 100 milyar yuan, diğer bir ifadeyle yaklaşık 15.2 milyar dolar, karşılığında satmayı planlıyor.

Konuya yakın kaynaklar, tamamen nakit karşılığında yapılması planlanan ve markanının, yanısıra Ar-Ge ve tedarik zincirini de kapsayan bu anlaşmanın 15 Kasım Pazar günü duyurulabileceğini belirtti. Kaynaklar, Huawei’yi bu anlaşmaya zorlayanın ise ABD yaptırımları nedeniyle yaşanan tedarik sorunları olduğuna dikkat çekti.

3 YIL İÇİNDE BORSAYA AÇILMA HEDEFİ

Reuters’a konuşan kaynaklar, satışın gerçeklemesinin ardından Honor yönetim ekibinin çoğunluğunun ve 7 binden fazla personelinin çalışmaya devam edeceğini ve Honor’ın 3 yıl içinde halka açılmasının planlandığını ifade etti.

Fiyat performans olarak daha uygun bütçeli ürün segmentinde, gençlere odaklanan Honor’ın akıllı telefon modellerinin yanısıra dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı TV ve elektronik aksesuarları da bulunuyor.

Araştırma kuruluşu Canalys’in 2020 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Ağustos-Eylül) rakamlarına göre Huawei kürsel ölçekte 51.7 milyonluk telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakamın yüzde 26’sına denk gelen yaklaşık 13.5 milyonunu Honor markalı akıllı telefonlar oluşturdu.

İŞTE TELEFON PAZARINDA SON DURUM

Satış (milyon adet)

2020-3.Çeyrek Pazar Payı

2020-3.Çeyrek Satış (milyon adet)

2019-3.Çeyrek Pazar Payı

2019-3.Çeyrek Yıllık Değişim Samsung 80.2 23.00% 78.9 22.40% 0.02 Huawei 51.7 14.90% 66.8 19.00% -23% Xiaomi 47.1 13.50% 32.5 9.20% 0.45 Apple 43.2 12.40% 43.5 12.30% -1% Vivo 31.8 9.10% 30.1 8.50% 0.06 Diğer 94 27.00% 100.6 28.60% -7% Toplam 348 100.00% 352.4 100.00% -1%

Son bir yılını ABD ambargosu nendeiyle yaşanan sıkıntılarla geçiren Huawei, 2020'nin üçüncü çeyreği itibariyle küresel pazarda yüzde 14.9'luk pay ile Samsung'un (yüzde 23) ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 19'luk payı olan Huawei'nin sevikayatlarında yıllık bazda yüzde 23'lük bir azalma yaşandı.

Bu azalışa karşın ikinciliğini koruyan Huawei'nin hemen ardından ise Apple'ı geçen bir diğer Çinli telefon üreticisi Xiaomi geliyor. Huawei çatısı altında ayrı bir marka olarak 2013 yılında kurulan Honor, 2018 yılında bu yana Türkiye pazarında da faaliyet gösteriyor.