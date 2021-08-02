Hong Kong’da tartışma yaratacak karar

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56 gündür herhangi bir yerel Covid-19 vakası bildirmeyen Hong Kong'da tüm varışlar için otel karantinasının gerekli olduğu ağır seyahat kısıtlamalarının devam etmesi dışında, küresel finans merkezinde hayat büyük ölçüde normale döndü.

Hong Konglu yetkililer aşılanma hızından ilk etapta memnun değildi ancak 1 milyon değerinde bir apartman piyango ödülü de dahil olmak üzere bir dizi kampanyanın ardından aşılama oranında son ayda bir artış oldu.

Lam gazetecilere verdiği demeçte, "Aşılanmamak ve toplumun sürü bağışıklığına ulaşmasına yardım etmek tamamen kişisel bir seçenekse, bu sorumlu bir hükûmetin izin vermesi veya hoşgörü göstermesi gereken bir şey değil."

Lam ayrıca, Covid-19 testi negatif olan ve antikor testi pozitif olan orta riskli ülkelerden Hong Kong'a gelen aşılı kişilerin zorunlu otel karantinasında 14 gün yerine 7 gün geçirebileceğini söylerken aşı olmayanların otelde fazladan yedi gün geçirmesi gerektiğini belirtti.

Hong Kong yönetimi, ücretsiz aşı merkezlerinin kullanılabilirliğini ekim ayının sonuna kadar bir ay daha uzatmayı düşünürken ülkede nüfusun yaklaşık üçte biri önerilen iki dozu aldı ve yarısından azı en az bir doz aldı.