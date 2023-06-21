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Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çatışma ve isyan: 41 ölü

Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çeteler arasında çıkan çatışma ve isyanda 41 kadın mahkum hayatını kaybetti. Olaylarda 25 kadının yakılarak, 16 kadının ise silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi

Giriş: 21.06.2023 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çatışma ve isyan: 41 ölü
Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çatışma ve isyan: 41 ölü
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AA

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 41 kadın mahkum hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın Honduras gazetesi La Prensa'ya dayandırdığı habere göre; başkent Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde, isyan ve çatışma çıktı.

Olaylarda 25 kadın yakılarak, 16 kadın ise silahla öldürüldü.

Mara Salvatrucha ve Barrio 18 çeteleri arasında çıkan kavga nedeniyle hapishane çevresine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

"EN SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EMRİNİ VERDİM"

Güvenlik Bakanı Yardımcısı Julissa Villanueva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevinde "acil durum" ilan edildiğini belirterek, "Tamara kadın hapishanesine en sert şekilde müdahale emrini verdim. Bu cezaevindeki eylemlere ve başıboşluğa müsamaha göstermeyeceğiz. İtfaiye, polis ve asker eşliğinde en hızlı şekilde duruma el konuluyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Tegucigalpa'ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki IIama Cezaevinde de silahlı çatışmaların yaşandığı ve polisin olaylara müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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